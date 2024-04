Die Geschäftsführung bei Weiss Kunststoffverarbeitung hat sich verändert

Drei Männer haben 30 Jahre lang das Familienunternehmen Weiss Kunststoffverarbeitung in Illertissen geleitet. Nun treten zwei davon aus Altersgründen kürzer.

Die Weiss Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG mit Sitz in Illertissen ist Spezialist für anspruchsvolle Spritzgussteile. Das familiengeführte mittelständische Unternehmen zeichnete sich in den vergangenen Jahrzehnten auch durch seine Konstanz in der Geschäftsführung aus. Nach dreißig Jahren gibt es dort nun eine Veränderung.

Gegründet wurde das Unternehmen nach eigenen Angaben 1946 von den Brüdern Benno und Franz Weiß, später traten deren Söhne Dietmar (1961) und Bruno (1982) in die Geschäftsleitung ein. Jürgen B. Weiß komplettierte 1994 in dritter Generation die Geschäftsführung.

In dieser Konstellation führten die drei Familienunternehmer dreißig Jahre lang die Weiss Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, die in dieser Zeit laut Pressemitteilung ein kontinuierliches Wachstum erzielte – mit hoher Innovationskraft und solide finanziert. Zu den Meilensteinen in diesen drei Jahrzehnten gehörte die Gründung einer zweiten Produktionsstätte in Györ in Ungarn und die Erschließung neuer Märkte wie Medizintechnik und Elektromobilität.

Dietmar Weiß war 63 Jahre lang Geschäftsführer, Bruno Weiß 42 Jahre

Wie das Unternehmen mitteilt, sind Dietmar und Bruno Weiß nun aus Altersgründen und auf eigenen Wunsch nach beeindruckenden 63 und 42 Jahren aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Sie bleiben aber Gesellschafter des Unternehmens und sind weiterhin täglich im Betrieb.

Somit ist der Diplom-Kaufmann Jürgen B. Weiß jetzt alleiniger Geschäftsführer. Die Kontinuität sei damit gewährleistet, teilt das Unternehmen mit – auch im Geschäftsbetrieb: „Trotz vieler Herausforderungen sind wir optimistisch, weil in diesem Jahr große und auch technisch anspruchsvolle Neuprojekte anlaufen. Wir planen für 2024 deshalb mit einem Wachstum von rund fünf Prozent und werden rund 1,7 Millionen Euro in neue Maschinen und Anlagen investieren", kündigt Weiß an.

Auch personell hat sich Weiss in den vergangenen Monaten wiederum verstärkt, unter anderem in den Aufgabenfeldern Formenbau, Konstruktion und Qulitätssicherung. „Ja, die Zeiten sind herausfordernd – aber wann waren sie das eigentlich nicht?", sagt Jürgen Weiß. "Wir sehen genug Potenzial für gesundes Wachstum, das wir als gesundes und langfristig denkendes Unternehmen aus eigener Kraft finanzieren werden.“ (AZ)