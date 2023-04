Die Klimawoche im Landkreis Neu-Ulm startet mit dem Öko-Regiomarkt

Der Vortrag von Meteorologe Sven Plöger, Marktsamstag und Fahrrad-Aktionstag eröffnen die Klimawoche der ILE-Kommunen. Das ist am Wochenende alles geboten.

Zehn Tage lang dreht sich im Süden des Landkreises Neu-Ulm alles um das Klima. Bei der Klimawoche stehen zahlreiche Aktionen in den sieben ILE-Kommunen an. Den Auftakt macht das Wochenende mit Vortrag, Markt und Rad-Aktionstag in Illertissen.

Los geht es mit dem schon traditionellen Auftaktvortrag am Vorabend des Öko-Regiomarktes: "Zieht euch warm an, es wird heiß" lautet der Titel eines Buches von Sven Plöger, der Diplom-Meteorologe wird sich damit auch in seinem Vortrag am Freitag, 14. April, in Illertissen beschäftigen. In der Aula des Kollegs ab 20 Uhr geht er den vielleicht wichtigsten Fragen des 21. Jahrhunderts nach: Mit welchen Auswirkungen der globalen Erwärmung haben wir in den kommenden Jahren zu rechnen? Wie können wir diesen Entwicklungen entgegentreten? Der Vortrag des in Ulm lebenden TV-Wetterexperten findet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule statt, hier ist auch eine Anmeldung erforderlich unter www.vhs-neu-ulm.de.

Das ist beim Öko-Regiomarkt und bei Kraut & Krempel geboten

Der Öko-Regiomarkt in Illertissen am Samstag, 15. April, bildet dann den Rahmen für eine Vielzahl von Aktionen. Hier bieten rund 35 regionale Ausstellende rund um den Schrannenplatz ihre Waren an. An diesem Markttag stehen ökologische Produkte rund um die Themen Wohnen, Essen, Nachhaltigkeit und Energie im Mittelpunkt. Dazu kommen eine Reihe von Informations-, Mitmach- und Erlebnisangeboten. Die örtlichen Vereine kümmern sich um die Verpflegung der Besucher. In der Historischen Schranne werden drei Vorträge angeboten: "Modernisierung & Förderung im Wohnungsbau" (11 Uhr), "Von der Gebäudetechnik bis zur Photovoltaik" (13 Uhr) und "TressBrüder: Bio-Genuss von der Schwäbischen Alb" (16 Uhr). Gleichzeitig findet von 9 bis 16 Uhr der Gartenflohmarkt Kraut & Krempel bei der Staudengärtnerei Gaißmayer und dem Museum der Gartenkultur statt. Zwischen Schranne und Jungviehweide wird im 30-Minuten-Takt wieder ein Busshuttle verkehren, der auch weitere Haltestellen wie Bahnhof und Marktplatz anfahren soll.

Künstler Roland Fasnacht aus Sugiez in der Schweiz setzt mit seinem Kunstprojekt "Der blaue Baum" auf dem Gelände des Museums der Gartenkultur ein Zeichen für den Klimaschutz: Bei den 111 Klimabäumen auf der Illertisser Jungviehweide wird der Künstler einen abgestorbenen Birnbaum mit Ultramarin-Naturpigmenten leuchtend blau bemalen.

Rad-Aktionstag am Sonntag in Illertissen

Rund ums Rad dreht sich dann alles in Illertissen am Sonntag, 16. April: Auf dem Schrannenplatz gastiert von 10 bis 17 Uhr das mobile Fahrradmuseum des Deutschen Fahrradmuseums Bad Brückenau mit seiner mobilen Ausstellung (auch Samstag, 9 bis 17 Uhr). Hier gibt es Einblick in die Fahrradgeschichte von den Anfängen mit der Laufmaschine von 1817 bis zu Designrädern um 1980/90. Neben den historischen Exponaten sind Ausprobier- und Geschicklichkeitsräder vorhanden. Gemeinsam mit dem ADAC gibt es zudem einen Fahrradaktionstag mit Fahrradflohmarkt. Hier kann man sein Fahrrad codieren und durchchecken lassen sowie einem Parcours fahren.

In einem Bildervortrag in der Schranne (14 Uhr) zeigt Thomas Gotthardt vom ADFC Göppingen, wie der Radverkehr in den Niederlanden ein Vorbild für deutsche Städte und Gemeinden sein kann. Um 15.30 Uhr stellen Eva Mast (Planungsbüro topplan) und Esther Schmid (Radverkehrsbeauftragte Landkreis Neu-Ulm) dann das Radverkehrskonzept des Landkreises vor. Für die Autorenlesung "Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt" mit Katja Diehl um 18 Uhr gibt es Eintrittskarten im Vorverkauf in der Buchhandlung Zanker oder unter www.vhs-neu-ulm.de sowie an der Abendkasse.

Das ausführliche Programm der Klimawoche findet sich unter www.ile-iller-roth-biber.de.