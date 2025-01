Die Schwabenbühne ermittelt zum „Mord im Orientexpress“

Winterzeit ist auch Krimizeit: Jedenfalls begibt sich das Wintertheater der Schwabenbühne mit Agatha Christie in die 1920er Jahre, um dem „Mord im Orientexpress“ auf die Spur zu kommen. Oder genauer, die ein wahres Verbrechen aufgreifende Geschichte als spannenden Thriller auf die Bühne zu bringen. Die Kriminalkomödie mit zehn Darstellenden feiert am Freitag, 17. Januar, ab 20 Uhr in der Historischen Schranne in Illertissen Premiere.

