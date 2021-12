Illertissen

vor 18 Min.

Die Suche nach Platz für Photovoltaik in Illertissen geht weiter

In Illertissen geht die Suche nach Flächen für Photovoltaikanlagen in die nächste Runde. Unser Bild zeigt eine Freiflächenanlage nahe Autenried (Kreis Günzburg).

Plus Die Fraktionen im Stadtrat wollen nach Flächen für die Gewinnung von Solarstrom suchen. Nicht alle Stadträte sind dafür - sie sorgen sich um die Landwirtschaft.

Von Rebekka Jakob

An Silvester ist es so weit: Das Kernkraftwerk Gundremmingen geht endgültig vom Netz. Bereits in zehn Jahren soll außerdem Schluss sein mit der Kohlekraft in Deutschland, so hat es zumindest die neue Bundesregierung vor. Die Stadt Illertissen hatte bereits vor zwei Jahren Pläne in der Schublade, zumindest einen Teil des Strombedarfs über zusätzliche Flächen für Photovoltaikanlagen zu decken. Doch im Stadtrat schrumpften die Pläne dann auf eine einzige mögliche Fläche zusammen. Jetzt haben die Fraktionen einen neuen Vorstoß gestartet, um wieder mehr Flächen freizugeben. Es gibt jedoch auch Bedenken.

