Die Välscher bringen das Sommergefühl in die Schranne

Die Välscher haben ihr Konzert von "Live im Sperrbezirk" in Illertissen jetzt nachgeholt.

Lokal Im August musste das Konzert bei "Live im Sperrbezirk" in Illertissen ausfallen. Jetzt gab es einen Nachholtermin – und dazu eine Benefizaktion mit dem Stadtrat.

Von Rebekka Jakob

Im vergangenen Jahr gehörten sie zu den wenigen, die es auf die Bühne von "Live im Sperrbezirk" schafften – das Wetter machte den allermeisten Terminen der Illertisser Konzertreihe 2021 den Garaus. Dieses Jahr war es dann aber umgekehrt: Fast alle Konzerte auf dem Marktplatz in Illertissen konnten stattfinden. Doch ausgerechnet der Abend, an dem die Välscher dran gewesen wären, fiel buchstäblich ins Wasser. Jetzt im Herbst hat es doch noch geklappt mit dem Auftritt: statt live auf dem Marktplatz dann eben live in der Historischen Schranne. Sommerliches Gefühl kam dabei durchaus auf – trotz des draußen herrschenden nasskalten Herbstwetters.

