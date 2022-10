Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Die verzweifelte Suche nach Mitarbeitenden in den Rathäusern

Plus Städte und Gemeinden suchen händeringend nach Mitarbeitenden. Die Stadt Illertissen möchte jetzt besondere Anreize schaffen. Doch auch das hat seine Grenzen.

Auf den Anzeigenseiten unserer Zeitung, den Internetauftritten der Gemeinden und in den Mitteilungsblättern läuft derzeit die große Suche: Städte und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm suchen händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Besonders in den Kindertagesstätten sind unzählige Stellen zu besetzen, aber auch einige Schlüsselpositionen in den Rathäusern sind oder werden vakant. Und es gibt nicht viel, das die Kommunen tun können, um auf der Suche nach Personal mit der freien Wirtschaft konkurrieren zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

