Dieb wird in Illertissen auf frischer Tat ertappt und flüchtet zu Fuß

Am Mittwochabend stiehlt ein Mann Geld aus einer Apotheke in Illertissen. Er kann flüchten – obwohl er ertappt wurde.

Ein etwa 35-jähriger Mann hat am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr eine Apotheke in der Hauptstraße in Illertissen betreten und ist als letzter Kunde für diesen Tag bedient worden. Der Mann gab nach Angaben der Polizei an, eine Spritze kaufen zu wollen. Die Angestellte ging deshalb in den hinteren Bereich der Apotheke, um das Medizinprodukt zu holen.

Dieb verließ die Apotheke in Illertissen sofort, nachdem er ertappt wurde

Der Kunde nutzte den unbeobachteten Moment und entnahm Geld aus der Kassenschublade. Im gleichen Moment betrat der Geschäftsinhaber den Verkaufsraum und erwischte den Dieb auf frischer Tat. Dieser verließ sofort die Apotheke und flüchtete zu Fuß. Die Polizeiinspektion Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)