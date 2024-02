Diese Bands spielen im Sommer bei "Live im Sperrbezirk"

Kürzer als zuletzt, dafür mit einer Premiere: acht Konzerte und ein Themenabend bilden die Konzertreihe auf dem Illertisser Marktplatz. Die Fakten auf einen Blick.

800 bis 1000 Menschen kamen in den vergangenen Jahren zu "Live im Sperrbezirk" auf dem Illertisser Marktplatz, und das an jedem Abend. In diesem Sommer beginnt die Reihe am 12. Juli. Sie fällt bewusst etwas kürzer aus als zuletzt. Dafür gibt es eine Premiere – und Organisatorin Susanne Schewetzky erfüllt einen Wunsch aus dem Publikum. Eine Frage klärt sich in wenigen Tagen.

Zweimal haben Slipped Disc aus dem Raum Babenhausen die Konzertreihe mit Classic-Rock-Songs aus den 70er- und 80er-Jahren beendet, am Freitag, 12. Juli, eröffnet die Band "Live im Sperrbezirk" auf dem Marktplatz. Am Abend darauf spielen "Killswitch" ein härteres Programm: Zum Repertoire der sechs Musiker gehören Klassiker von AC/DC, Metallica, Motörhead, Black Sabbath, Judas Priest, Deep Purple und weiteren, die in einem eigenen Stil gecovert werden. Im Vorjahr, erinnert sich Susanne Schewetzky, lieferte Sänger Alex "eine Mords-Show" beim ersten Auftritt der Band in der Illertisser Reihe ab.

Griechischer Abend bei Konzertreihe in Illertissen

Am Sonntag, 14. Juli, steht eine Premiere an: Während die übrigen Gruppen von 19 bis 22 Uhr spielen, beginnt der erste Griechische Abend bereits um 16 Uhr. Um die Verpflegung kümmern sich das Personal des griechischen Lokals Bei Janni in der Rosenstraße und des Cafés am Markt, dessen Pächter Ioannis Kopanos wie Janni-Wirt Andreas Tzikas aus Griechenland stammt. Dazu spielt das Duo Alexis Zorbas, das schon bei der Musiknacht im Oktober 2023 Bei Janni auftrat. Die hellenische Kultur soll noch auf eine weitere Weise spürbar werden: Geplant ist ein Sirtaki-Tanzkurs.

An den darauffolgenden drei Wochenenden ist, Stand jetzt, nur Programm für die Freitage und Samstage geplant. Das heißt aber nicht, dass der Marktplatz sonntags leer bleibt. In den Vorjahren bespielten die Jedesheimer Musikanten und der Musikverein Au das Illertisser Zentrum bei einem Frühschoppen, auch die Stadtkapelle hatte Auftritte. Ob beides in diesem Sommer wiederholt wird, ist noch offen. Bis Ende Februar soll die Entscheidung stehen. Die Vereine können sich indes nicht nur auf der Bühne beteiligen, sondern auch die Bewirtung für einen Abend übernehmen und damit die eigene Kasse aufbessern.

"Live im Sperrbezirk" mit acht Konzerten auf dem Marktplatz

Vier Wochenenden dauert "Live im Sperrbezirk" im Sommer 2024, eins weniger als im Jahr davor. Grund dafür ist das Historische Kinderfest, das nach acht Jahren wieder gefeiert wird. Termin ist Samstag, 6. Juli. Die Sperrbezirk-Reihe schon früher beginnen zu lassen und dann zu unterbrechen, passe nicht, meint Schewetzky. Und allzu lang in den August sollen die Konzerte nicht reichen – wegen der Ferienzeit werde es dann leerer in der Stadt. Schon jetzt fällt das Ende der Serie in die Sommerferien, auf das erste Augustwochende. Zum Abschluss wollen Die Välscher am Samstag, 3. August, einmal mehr Rock-Klassiker im neuen Gewand liefern: Songs verschiedener Bands werden verschmolzen, die Texte auf Deutsch umgedichtet – "hart an der Scherzgrenze", wie die Band selbst beschreibt. Zuletzt waren Die Välscher teils Profiteure und teils Leidtragende des Wetters. Mal fand ihr Konzert als eines von wenigen statt, mal wurde der Sperrbezirk-Auftritt nach einer Unwetterwarnung abgeblasen.

Den vorletzten Sperrbezirk-Abend soll GmbH bestreiten, die Abkürzung steht für Gloischd meglicha Besetzung Holzheim. Mit dem Konzert am Freitag, 2. August, will Organisatorin Schewetzky dem älteren Publikum ein zusätzliches Angebot machen – die meisten Konzerte sprächen Jüngere an, sagt sie. GmbH hat böhmisch-mährische Blasmusik sowie modernere Stücke auf Lager und spielt auch auf Hochzeiten. Sie sollen in diesem Sperrbezirk-Sommer eine Ergänzung zu den Donau4Musikanten aus Illertissen bieten, die sich dem Motto "Wirtshausmusik im Kleinsten und vom Feinsten" verschrieben haben und am Freitag, 26. Juli, aufspielen.

Neue und altbekannte Bands bei der Konzertreihe

Zweimal Blasmusik am Freitagabend also – einmal aus Illertissen und einmal aus Holzheim. Schewetzky achtet auf eine Mischung aus ortsansässigen Gruppen und solchen aus der näheren Umgebung, die einen zusätzlichen Schwung Publikum mit nach Illertissen bringen. Außerdem bemüht sie sich um einen Mix aus Bands, die schon mehrmals bei "Live im Sperrbezirk" und in der Stadt zu sehen waren und solchen, die das erste Mal auftreten. Ganz neu sind in diesem Jahr nur GmbH – und der Griechische Abend.

Das dritte Wochenende eröffnen Black Betty aus Pfaffenhofen am Freitag, 19. Juli. Die fünfköpfige Band spielt häufig auf Hochzeiten und gibt viele beliebte Mitsing-Songs zum Besten. Am Tag darauf treten The Sheep aus Tiefenbach auf, die eine Mischung aus älteren und neuen Stücken liefern. Komplettiert wird das Feld am Samstag, 27. Juli, durch das Trio Crossover aus Senden, das "schöne, gute, handgemachte Musik" bietet.

Zwischen 10.000 und 15.000 Euro hat die Stadt in den vergangenen Jahren für die Konzertreihe ausgegeben, die in diesem Sommer verhältnismäßig kurz ausfällt. Bleibt es dabei? Denkbar sei, "Live im Sperrbezirk" 2025 wieder auf fünf bis sechs Wochenenden zu verlängern, sagt Schewetzky.