Dieser Illertisser zaubert bald zwischen Dubai und Singapur

Plus Kai-Udo Hildenbrand aus Illertissen tritt nebenberuflich als Zauberer auf. Seine Fähigkeiten sind verblüffend. Nun hat ihn eine Reederei für ihre Kreuzfahrt durch den Indischen Ozean gebucht.

Wo andere Urlaub machen, geht er zaubern. Anfang Dezember wird Kai-Udo Hildenbrand zwei Wochen auf Kreuzfahrt sein. Die Fähigkeiten des Illertissers sind sehr gefragt – zwischen Dubai und Singapur soll er in 17 Tagen mehr als dreizehn Zaubershows geben. Die Mentalmagie ist dabei eines seiner Spezialgebiete. Mit Hypnose und Gedankenspiele lässt er schon mal das Gesicht eines Zuschauers blass werden. Und sogar der Starzauberer David Copperfield habe sich schon ein Trick von ihm abschauen wollen, berichtet Hildenbrand. Der Illertisser zaubert zwar nur nebenberuflich, aber auch in seinem Hauptjob lässt er gelegentlich Dinge verschwinden.

Kai Hildenbrand - aus seinem Künstlernamen hat er das "Udo" gestrichen - arbeitet eigentlich als Gerichtsvollzieher. Er hilft also dabei, gerichtliche Entscheidungen umzusetzen, etwa indem er Geld eintreibt oder Gegenstände pfändet. Seine Freunde finden das bisweilen etwas kurios. "Du lässt haupt- und nebenberuflich gerne Sachen verschwinden", hätten sie zu ihm gesagt.