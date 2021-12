Drei Unfälle innerhalb von sieben Minuten auf der A7

Plus Nur wenige hundert Meter von einander entfernt sind bei Illertissen mehrere Fahrzeuge auf der Autobahn verunglückt. Die Ursache war immer die gleiche.

Drei Unfälle innerhalb von sieben Minuten haben sich sich unabhängig voneinander in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn a7 bei Illertissen ereignet. Polizei und Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun.