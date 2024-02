Illertissen

vor 50 Min.

Ein zweites Fahrrad-Leben bei bedürftigen Kindern

Plus Ulrike Tiefenbach von der Illertisser Tafel freut sich über eine besondere Idee und die Gratis-Reparatur von Rädern, die noch treue Dienste leisten können.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Polizei, dein Freund und Helfer selbst bei Fahrrädern – diese schöne Erfahrung hat jüngst Ulrike Tiefenbach von der Illertisser Tafel gemacht. Denn Polizeibeamter und Verkehrserzieher Manuel Bronnenmayer von der Inspektion Illertissen fand, dass die von der Stadt ausrangierten Übungsräder auf dem Illertisser Verkehrsübungsplatz nicht auf den Schrott gehören. Er fragte bei der Tafel nach und stieß auf große Begeisterung. Die Vorsitzende nennt es einen Glücksfall und hat 18 Modelle für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren in Empfang genommen.

Selbstverständlich „wie vom TÜV geprüft“, sagen Stefanie Böttcher und Roland Stier vom Fahrradladen in Bellenberg. Sie haben die Bikes einem kompletten Kundendienst unterzogen. Anderweitig wäre es auch keine so gute Idee gewesen, die der Illertisser Polizeibeamte da hatte, als er vom Aussortieren der Räder erfuhr. In der Meinung, dass die Drahtesel, so sie überholt würden, Kindern noch gute Dienste leisten könnten, kam ihm der Gedanke, sie über die Tafel bedürftigen Familien zukommen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen