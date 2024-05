Illertissen

Eine 20-jährige Erfolgsgeschichte, aber kein Ruhmesblatt für die Gesellschaft

Sie stoßen auf 20 Jahre Illertisser Tafel an (von links): Bürgermeister Jürgen Eisen, Vorsitzende Ulrike Tiefenbach sowie die Pfarrer Daniel Städtler und Andreas Specker.

Plus Seit zwei Jahrzehnten hilft die Illertisser Tafel Bedürftigen, mitunter stößt sie an Grenzen. Die Vorsitzende, ein Helfer und zwei Bedürftige erzählen.

Von Regina Langhans

Die Illertisser Tafel ist aus dem Stadtleben und der Region nicht mehr wegzudenken. Schon rein optisch wegen ihres zentralen Standortes gegenüber dem Rathaus. Tatsächlich geht es aber nicht um hübsche Symbole, sondern um Würde und Menschlichkeit. All dies ist in Illertissen hauptsächlich drei ehrenamtlich engagierten Menschen zu verdanken: Flemming Regaard als Initiator, Lydia Schnabl als erste Vorsitzende und Ulrike Tiefenbach als ihre Nachfolgerin, die inzwischen das Gesicht der Illertisser Tafel ist.

In einer Feierstunde, zunächst mit ihren Tafelkunden und später mit geladenen Gästen, Sponsoren, Freunden und Helfern wurde der nunmehr 20 Jahre bestehende Wohltätigkeitsverein verschiedentlich gewürdigt. Ulrike Tiefenbach ließ ihre Geschichte Revue passieren, welche zehn Jahre nach der ersten Tafel Deutschlands – initiiert von Frauen um Sabine Werth in Berlin – in Illertissen begann. Sollte sie dort ursprünglich Obdachlose unterstützen, kam bald der Aspekt der Lebensmittelverschwendung hinzu: überzählige, aber intakte Nahrungsmittel nicht wegwerfen zu müssen.

