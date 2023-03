Klimawoche im Landkreis Neu-Ulm steht an: Das ist alles geboten

Im April startet bei der Klimawoche ein umfangreiches Programm im südlichen Landkreis Neu-Ulm. Zum Auftakt kommt TV-Meteorologe Sven Plöger nach Illertissen.

Eine gute Woche lang wird sich im Süden des Landkreises Neu-Ulm alles ums Klima drehen. In den sieben ILE-Kommunen Illertissen, Buch, Oberroth, Unterroth, Osterberg, Kellmünz und Roggenburg sind zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geplant.

Die Idee dazu hatten Simon Ziegler, der Klimaschutzmanager der Stadt Illertissen, und Andreas Probst, ILE-Regionalmanager. "Wir wollten die verschiedenen Themen und Konzepte, die in allen Kommunen derzeit präsent sind, zusammenführen", erklärt Ziegler. Die Bandbreite ist groß: Energie, Mobilität, Landwirtschaft, regionale Lebensmittel listet Probst auf. Alles Bereiche, auf die der Klimawandel Einfluss nimmt.

Meteorologe Sven Plöger kommt nach Illertissen

Einer, der sich von Berufs wegen mit dem Klima und dem Klimawandel befasst, ist ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Er gibt mit seinem Vortrag am Freitag, 14. April, in der Aula des Kollegs Illertissen den Startschuss für die Klimawoche. Für den Vortrag des Diplom-Meteorologen "Zieht euch warm an, es wird heiß" haben sich bereits 130 Menschen angemeldet. Eine Anmeldung wird dringend empfohlen und läuft über die Volkshochschule im Kreis Neu-Ulm.

Der Öko- und Regiomarkt in Illertissen und der Gartenflohmarkt Kraut und Krempel am Samstag, 15. April, sowie der Fahrradaktionstag am Sonntag, 16. April, stehen ebenfalls im Zeichen der Klimawoche. Beim Öko- und Regiomarkt wird es einen interaktiven Klimabereich, Aussteller zum Thema und verschiedene Vorträge geben. Rund ums Rad geht es dann unter anderem mit dem Mobilen Fahrradmuseum und Mitmachaktionen, der Vorstellung des Radverkehrskonzeptes für den Landkreis Neu-Ulm und der Autorenlesung "Autokorrektur - Mobilität für eine lebenswerte Welt" mit Katja Diehl in der Historischen Schranne.

Bei der Klimawoche werden Bäume gepflanzt

In Unterroth werden die Bürgermeister der ILE-Kommunen am Montag, 17. April, gemeinsam einen Obstbaum pflanzen - wer sich für die Pflanzung und Pflege bedrohter Regionalsorten interessiert, kann danach mit Kreisfachberater Rudolf Siehler bei einer Führung altbewährte Sorten entdecken. Im Rathaus Unterroth berät Lars Häußler an diesem Tag zum Thema Heizungstausch und Förderungen. Die Stadt Illertissen stellt am Abend ihr Mobilitätskonzept in der Schranne vor.

Um das Thema erneuerbare Energien geht es am Dienstag, 18. April: Nach einer Führung durch den Solarpark in Tiefenbach stellt die Firma Vensol im Vereinsheim Oberroth das Konzept der ILE-Bürgerenergiegenossenschaft vor. "In vier Mitgliedskommunen wurde dem Konzept schon zugestimmt", sagt Probst. Dazu passt der Vortrag von Raimund Kamm, Landesvorsitzender des Vereins Erneuerbare Energie, am Donnerstag, 20. April, in Kellmünz: Er stellt seine Vision von einer 100-prozentigen Stromversorgung aus regenerativen Quellen vor.

Reparaturcafé in Illertissen beschäftigt sich mit Gartengeräten

Selbst aktiv werden können Bürgerinnen und Bürger aus den Mitgliedsgemeinden auch: Beim Bemalen von Vogelhäusern etwa, das gezielt auch für Erwachsene in Illertissen angeboten wird, beim Reparaturcafé, das sich gezielt mit Gartengeräten beschäftigt, oder bei einer der vier Putzete-Aktionen - zum Start der Woche wird in Roggenburg gemeinsam Müll gesammelt, am 22. April ist Illertissen dran.

Der 22. April ist zugleich der Tag der Biodiversität, der in Roggenburg stattfindet - hier öffnet die neue Ausstellung "Wald ist dufte", dazu gibt es Führungen und Vorträge. Den Abschluss der Klimawoche bildet am Sonntag, 23. April, eine Filmvorführung mit Podiumsdiskussion im Dorfstadel Buch: "Anders Essen - Das Experiment", lautet der Titel. Susanne Schewetzky wird im Anschluss an den Film mit Gesprächspartnern aus der Region über das Thema diskutieren. Flankiert wird die Klimawoche mit drei Ausstellungen: "Fledermäuse- Flugkünstler und nächtliche Jäger" und "Moore.Vielfalt.Schwaben.", beide vom 14. April bis 25. Mai im Bildungszentrum Roggenburg und "Schwaben gestern - heute - morgen" im Rathaus Kellmünz, die noch bis zum 24. April läuft.

Das ausführliche Programm der Klimawoche gibt es unter www.ile-iller-roth-biber.de. Karten für die Lesung mit Katja Diehl sind bei der Buchhandlung Zanker in Illertissen oder unter www.vhs-neu-ulm.de erhältlich.