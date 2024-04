Einigung für die Apothekerstraße wirkt wie eine mäßige Lösung

Plus Kompromisse gehören zur Politik. Auch der Illertisser Stadtrat hat für die Apotherstraße einen Kompromiss gefunden – und redet ihn gleich selbst schlecht.

Kompromisse stellen niemanden uneingeschränkt zufrieden, denn alle bewegen sich aufeinander zu. So ist das auch beim Ringen um den Umbau der Illertisser Apothekerstraße geschehen, wo Stadtverwaltung und Bischof-Ulrich-Grundschule auf eine andere Verkehrsregelung setzten, Anwohnerinnen und Anwohner aber Nachteile durch einen Umbau fürchteten. Trotz der klaren Entscheidung bleiben Zweifel.

Aptohekerstraße in Illertissen bleibt in beide Richtungen befahrbar

Ein breiterer Gehweg, ein besser geschützter Zebrastreifen in der Apothekerstraße und eine versetzte Fußgängerampel an der Memminger Straße sollen den Schulweg sicherer machen. Einzelhandel und Wohnungen sollen weiter aus beiden Richtungen erreichbar sein. Noch mehr Schulwegsicherheit durch eine Einbahnstraße und noch mehr Komfort für Kaufleute und Anlieger durch Stellplätze fallen dem Kompromiss zum Opfer – genauso wie die Idee, die Einmündung in die Memminger Straße gemeinsam mit dem Carnac-Platz neu zu gestalten.

