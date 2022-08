Energie für 2000 Haushalte: Der Solarpark Tiefenbach liefert jetzt Strom

Lokal Es ist die erste PV-Anlage der Babenhauser Firma Vensol im Landkreis Neu-Ulm. Auch Schafe, Bienen und die Stadt Illertissen sollen profitieren.

Lange Zeit standen die Ständer auf dem Gelände an der Autobahn, doch die Module fehlten. Jetzt ist der Solarpark bei Tiefenbach komplett: Mitte Juli ist die Fotovoltaikanlage an der A7 ans Netz gegangen.