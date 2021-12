Eschentriebsterben fordert Tribut: Bäume am Mühlbach in Illertissen müssen fallen

Am Illertisser Mühlbach sind viele Bäume krank und müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Schuld ist ein Pilz.

Sie sind durch ihre lichten Kronen schon von Weitem sichtbar: Entlang des Mühlbachs in Illertissen stehen einige Eschen, die von einem Pilz mit dem Zungenbrecher-Namen Hymenoscyphus pseudoalbidus befallen sind - zu deutsch: Falsches Weißes Stengelbecherchen. Seit 2008 ist dieser Pilz in Bayern verbreitet und führt bei vielen Eschen zu Erkrankungen, weiterem Schädlingsbefall und meist zum Absterben. Das hat nun Folgen.

Kranke Bäume können in Illertissen zur Gefahr werden

Da erkrankte Äste abbrechen können, und die Stabilität der Bäume nicht mehr gewährleistet werden kann, müssen die betroffenen Eschen gefällt werden, bevor sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Da sich der Pilz über Sporen verbreitet, ist ein Rückschnitt der Pflanzen keine Alternative, eine Behandlungsmethode gibt es derzeit nicht. Eine Untersuchung der Bäume am Mühlbach in Illertissen ergab nach Angaben der Stadt, dass 48 der insgesamt 52 Eschen schon so sehr geschädigt sind, dass sie gefällt werden müssen. Das geschieht witterungsabhängig und in Absprache mit den betroffenen Landwirten. Vier Bäume können erhalten werden.

Das Sterben der Eschen am Mühlbach zeichnete sich seit geraumer Zeit ab, sodass das Grün-Team des städtischen Bauhofs Vorarbeit leisten konnte. Seit drei Jahren haben die Mitarbeiter den Unterbewuchs gezielt freigestellt, damit sich die Vegetation dort gut ausbreiten und sich junge, gesunde Bäume uneingeschränkt entwickeln konnten. Außerdem sollen ab dem kommenden Frühjahr neue Bäume in den Boden kommen. (AZ)