FVI spielt und Sven Plöger spricht: Parkplatzangebot ist begrenzt

Weil am Freitag zwei große Veranstaltungen parallel stattfinden, bittet die Stadtverwaltung darum, dass Illertisser möglichst mit dem Rad oder zu Fuß kommen.

Mit hohem Besucheraufkommen ist am Freitagabend, 14. April, rund ums Kolleg und am Vöhlinstadion in Illertissen zu rechnen. Um 19 Uhr wird das Heimspiel des FV Illertissen gegen die Spvgg Hankofen-Hailing angepfiffen, um 20 Uhr beginnt in der Aula des Kollegs der Vortrag von ARD-Wetterexperte Sven Plöger. Damit die beiden parallel stattfindenden Veranstaltungen kein Verkehrschaos verursachen, bittet die Illertisser Stadtverwaltung die Besucherinnen und Besucher darum, nach Möglichkeit auf das Auto zu verzichten.

ARD-Wetterexperte Sven Plöger referiert in Illertissen über den Klimawandel

Zum Hintergrund: Die Zahl der Parkplätze in der Umgebung, also beim Nautilla-Parkplatz und beim Kolleg sowie in den Straßen drumherum, ist begrenzt. Das Fußballspiel wird zahlreiche Fans anlocken und der Vortrag des Meteorologen ist nach Angaben der Veranstalter mit 500 Gästen ausgebucht. Deshalb lautet die Bitte der Stadtverwaltung: Wer keinen so weiten Weg zum Stadion beziehungsweise zum Kolleg hat, der sollte mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen. Das wäre obendrein ein Beitrag zum Klimaschutz und ganz passend zu Plögers Thema: Er spricht zum Auftakt der Klimawoche im südlichen Landkreis über den Klimawandel. "Zieht euch warm an, es wird heiß" lautet der Titel seines Vortrags, den sich nur angemeldete Besucherinnen und Besucher anhören können. (jsn)