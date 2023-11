Illertissen

vor 16 Min.

Geschichten aus der Geschichte: Was es mit den "unechten Särgen" auf sich hat

Plus Sogenannte Tumben befinden sich im Depot des Heimatpflegevereins Illertissen und Umgebung. Sie waren lange Zeit Teil der Trauerliturgie.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Der November ist traditionell der Monat des Gedenkens an unsere Verstorbenen. Genauso wie diese Gedenkfeiern hat sich auch der Abschied von den Verstorbenen gewandelt. Zeugnisse davon, wie dieser Abschied noch vor gut 60 Jahren ausgesehen hat, befinden sich in der Sammlung des Historischen Vereins Illertissen.

Noch heute beginnt der November mit dem Fest zu Ehren aller Heiligen, zunächst in Anlehnung an die römische Götterverehrung im Pantheon am ersten Freitag nach Ostern zelebriert. Über Irland und dort vom keltischen Kalender beeinflusst fand der Huldigungstag aller nicht namentlich genannten Heiligen seinen neuen Kalenderplatz nun am 1. November. Es war Odilo von Cluny, Abt des berühmten Reformklosters in Burgund, der zu Beginn des 10. Jahrhunderts einen Gebetstag für die armen Seelen einführte, das heutige Allerseelen, welches am Folgetag nach Allerheiligen begangen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen