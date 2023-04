Glühende Asche bringt Baum zum Brennen

Von einem Komposthaufen in Illertissen fliegen die Funken in das Geäst. Der Baum wird vermutlich gefällt werden müssen.

Glühende Asche, die auf einen Komposthaufen gestreut wurde, war laut Polizei die Ursache für einen Brand, zu dem die Feuerwehr Illertissen am Sonntagmittag in den Dompfaffweg an der Südlichen Halde alarmiert wurde.

In der ersten Meldung war die Rede von einem "Dachstuhlbrand mit Personen in Gefahr", sodass ein kompletter Löschzug mit voller Besetzung ausrückte. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass durch Funkenflug aus der Asche der darüber stehende große Thujabaum schlagartig in Brand geraten war, sodass dieser halbseitig wie eine Fackel brannte. Das Feuer entwickelte eine solche Hitze, dass Rußpartikel über die Halde hinauf bis zum neuen Feuerwehrhaus am Ahornweg geschleudert wurden.

Das Feuer war schnell gelöscht, aber der Baum ist nun auf der gesamten Höhe zur Hälfte abgebrannt und wird vermutlich gefällt werden müssen. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst brauchte nicht einzugreifen, auch die Polizeistreife konnte nach kurzer Zeit gemeinsam mit der Feuerwehr wieder abrücken. Der Sachschaden blieb auf den Baum begrenzt. (wis)