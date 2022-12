Illertissen

vor 54 Min.

Großer Andrang bei der Eröffnung von Tante M in Au

Stefanie Schrapp erklärt Kundinnen und Kunden des Tante M-Ladens in Au, wie die Kasse funktioniert. Künftig kassiert sich hier jeder selbst ab.

Plus Der Selbstbedienungsladen lockt zum Start viele Gäste an. Bereits nächste Woche ist er erneut Thema im Illertisser Stadtrat. Dann geht es um die Öffnungszeiten.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Einkaufen an sechs Tagen in der Woche, fast rund um die Uhr: Das können die Bürgerinnen und Bürger von Au seit Freitag. Der neue Tante-M-Laden im alten Bankgebäude feierte Eröffnung, und der Andrang in dem kleinen Selbstbedienungsmarkt war groß. Die Betreiber hoffen dabei nicht nur auf regen Zulauf. Sie möchten den Laden künftig sogar noch öfter öffnen. Schon nächste Woche könnte dazu eine Entscheidung fallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

