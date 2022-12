Illertissen

vor 32 Min.

Hart, aber herzlich: Autorinnen lesen aus ihrer Kindheit vor

Plus Claudia Bertele und Dorothea Schrade treffen den Geschmack ihrer Fans. Auch die schwäbisch-alpenländischen Weisen des Jedesheimer Dreigesangs passen dazu.

Von Regina Langhans

Zwei für ihr Kunstschaffen bekannte Frauen, die Sängerin Claudia Bertele und die Malerin Dorothea Schrade, haben das biografische Schreiben für sich entdeckt. So sind zwei thematisch zueinanderpassende Bücher entstanden mit Geschichten, die das Leben schrieb: Dorothea Schrade gab 2020 „Fortuna, du Luder“ heraus, und Claudia Bertele ihren Band „Was aus der Kindheit scheint“ 2022. Die Stadtbücherei Illertissen und Buchhandlung Zanker haben die Autorenlesung organisiert, der Pfarrsaal St. Martin war ausgebucht. Der Erlös der Aktion geht an unser Leserhilfswerk Kartei der Not.

