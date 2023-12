Illertissen

11:00 Uhr

Höhere Mehrwertsteuer, höhere Preise: Gehen Sie künftig seltener ins Restaurant?

In der Gastronomie gilt ab Januar 2024 wieder ein höherer Mehrwertsteuersatz.

Plus Ab Januar gelten in der Gastronomie wieder die höheren Mehrwertsteuersätze. Das sagen Passantinnen in Illertissen über die Auswirkungen auf sie persönlich.

Von Regina Langhans

Beim Restaurantbesuch werden Gäste bald tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Bundesregierung hat beschlossen, die zum 1. Januar 2024 als Kompensation der Corona-Einbußen abgesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf den Regelsatz von 19 Prozent zurückzuführen. Die auf sieben Prozent gesenkte Steuer für Speisen läuft 2023 aus. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir wissen: Gehen Sie künftig seltener ins Restaurant?





