Illertissen feiert und hat einige Wünsche an den Landkreis Neu-Ulm

Party beim Neujahrsempfang: Auf den offiziellen Empfang folgte bald der gemütliche Teil. Auf der Bühne heizten Pigass and the Hoodlums kräftig ein.

Plus Die Außenstelle des Landratsamts in Illertissen ist beim Neujahrsempfang wieder Thema. Bürgermeister Eisen wünscht sich auch den Ausbau des Gesundheitszentrums.

Von Regina Langhans

Bürgermeister Jürgen Eisen hatte zum Neujahrsempfang in seine gute Stube geladen und die Illertisser strömten in die historische Schranne, um aufs neue Jahr anzustoßen. Nach dem offiziellen Teil wollten über 300 Gäste bei fetzigem Rock ‘n‘ Roll der Bands Pigass and the Hoodlums feiern, tanzen, vom Buffet kosten und sich unterhalten. Eisen freute sich, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirche, Vereinen und Ortsteilen zu begrüßen. Die weiteste Anreise von den Bürgermeisterkollegen hatte wohl Zdeněk Bednář aus der Partnerstadt Loket/Elbogen. Ebenso mit dabei waren Altbürgermeister Valentin Mayer, Ehrenbürger Josef Kränzle. aber auch Landrat Thorsten Freudenberger und die frühere Staatsministerin Beate Merk.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

