Illertissen

vor 32 Min.

Illertissen schafft Platz für zwei weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen

In Illertissen können zwei weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen.

Plus Mehrere Grundstücksbesitzer und Investoren haben Interesse an der Stromerzeugung angemeldet. Hier sollen die neuen Anlagen in Illertissen entstehen.

Von Rebekka Jakob

In Illertissen können bald weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen Strom erzeugen. Der Stadtrat hat die Planungen für zwei Flächen in Gang gesetzt. Auch bei der finanziellen Bürgerbeteiligung an solchen Projekten tut sich etwas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

