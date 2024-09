Illertissen und Carnac feiern ein halbes Jahrhundert Freundschaft

Es war wohl gar nicht so einfach, ein halbes Jahrhundert gelebte Städtepartnerschaft zwischen Carnac und Illertissen in einen Festakt zu gießen: So wurde daraus ein bewegender Abend mit schönen Gesten, Dankesworten und Erinnerungsgeschenken. Als Hauptpersonen agierten nicht etwa die Stadtoberhäupter, sondern die Partnerschaftspräsidentinnen Helga Sonntag für Illertissen und Marie-Claire Ézan für Carnac. Den Abend umrahmten ein Quintett der Stadtkapelle sowie die Musikgruppe Bagad Arvorizion Karnag und die Tänzerinnen und Tänzer von Kevrenn Alré.

