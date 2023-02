Illertissen

vor 52 Min.

Illertissens junge Talente rücken wieder in den Mittelpunkt

Plus Erstmals wird in Illertissen wieder der Jugendförderpreis verliehen. Die Preisträgerinnen und Preisträger haben Beeindruckendes geleistet – und eine Menge vor.

Von Regina Langhans

Zum siebten Mal hat Bürgermeister Jürgen Eisen den Jugendförderpreis für herausragende Leistungen an Illertisser Jugendliche vergeben. Damit wurde Freitagabend die 2015 eingeführte Initiative nach coronabedingter Pause in der Schranne fortgeführt. Eisen ermutigte zum Engagement, zumal schon mancher so seinen Beruf gefunden habe: „Wir brauchen Sie in unserer Gesellschaft, vielleicht ist schon der künftige Bürgermeister unter Ihnen.“

