Illertissen

vor 1 Min.

Illertissens neuer Kirchenmusiker heißt Wolfram Seitz

Wolfram Seitz ist der neue Kirchenmusiker in der Stadtpfarrkirche in Illertissen. Zu seinen Aufgaben gehört das Orgelpiel während der Gottesdienste, aber auch die Leitung der Chöre und des Kammerorchesters St. Martin.

Plus Seine Spezialität ist die Kirchenmusik in allen Facetten. Doch der neue Mann an der Jann-Orgel in Illertissen hat noch mehr zu bieten.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Pfarrei St. Martin in Illertissen war auf der Suche nach einem hauptamtlichen Nachfolger für ihren bisherigen Kirchenmusiker Markus Hubert. Wolfram Seitz schien die Ausschreibung offenbar verlockend genug, um seine bisherige Stelle im Pfarrverband Kirchheim-Heimstetten im Münchner Osten gegen die in Illertissen einzutauschen. Seit 1. Januar 2023 gibt er auf der Jann-Orgel in der Stadtpfarrkirche den Ton an. Warum es den gebürtigen Krumbacher wieder nach Schwaben zog, hat er im Gespräch mit unserer Redaktion auch schnell gesagt: „Die vielen Ensembles, deren gutes Niveau und damit verbunden auch Ausbaupotenzial.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen