Im Nautilla startet die Sauna-Saison

In Illertissen gibt es ein besonderes Programm zum Tag der Sauna. Ab Oktober beginnen die langen Sauna-Nächte – und speziell für Frauen gibt es ein eigenes Angebot.

Der Sommerhitze dieses Jahres ist die Herbstkühle gefolgt – und im Illertisser Nautilla startet die Sauna-Saison. Dabei beteiligt sich das Freizeitbad nicht nur am Tag der Sauna, der bundesweit am Samstag, 24. September, begangen wird. Mit den langen Saunanächten geht es dann ab Oktober weiter.

Zum jährlichen Tag der Sauna bietet die Saunalandschaft des Freizeitbades Nautilla am Samstag, 24. September, ein besonders vielfältiges Aufguss und Duftprogramm an. Auch gibt es zu einzelnen Aufgüssen, die von 10 Uhr bis 21 Uhr im stündlichen Rhythmus stattfinden, kleine Naschereien oder eine Extraportion Vitamine. Klanguntermalungen, Kerzenstimmung oder eine Gesichtsmaske im Dampfbad stehen weiter auf dem Programm. Eine große Besonderheit ist aber sicherlich der Banja-Aufguss in der Almsauna um 20 Uhr. Dabei kommen eingeweichte Birkenzweige zum Einsatz.

Lange Saunanächte ab dem 8. Oktober im Nautilla Illertissen

Ab dem 8. Oktober findet dann im Nautilla wieder die langen Saunanächte statt. Unter verschiedenen Mottos wird jeder erste Samstag im Monat von Oktober bis März von 19 bis 24 Uhr zum Erlebnis. Dabei wird das gesamte Freizeitbad Nautilla der langen Saunanacht gewidmet. Der reguläre Badebetrieb endet an diesen Tagen um 19 Uhr. Im Oktober geht es los mit der "Polarnacht" (Ausnahme: 1. Samstag im Monat), die am 5. November gefolgt wird von der "Orientalischen Nacht". Weitere Mottonächte sind Adventszauber, Nacht der Musicals, Bretonische Naht und schließlich Frühlingsgefühle im März 2023.

Am Freitag nach den Saunanächten heißt es "Ladies only" in der Saunalandschaft des Nautilla. Aufgussprogramm, Entspannungszeremonien und Wellness-Anwendungen sind auf Frauen abgestimmt, zum Start gibt es einen Themen-Aperitif für jede Besucherin.

Aktuell sind beide Veranstaltungen ohne Vorbuchung zu besuchen. Zu den nächsten Nächten soll es die Möglichkeit der Online-Buchungen geben. (AZ)

