Illertissen

18:00 Uhr

Im Schlosshof Illertissen tummeln sich jetzt die Bienen

Lokal Der Garten im Innenhof des Illertisser Schlosses ist neu gestaltet worden. Es ist ein erster Schritt, um das Gelände um das Vöhlinschloss attraktiver zu machen.

Von Rebekka Jakob

Auf einmal ging es ganz schnell: Blüten in verschiedenen Schattierungen von Violett, Rosa und Weiß leuchten mitten im Illertisser Schlosshof. Dabei ist die Bepflanzung eigentlich erst wenige Wochen alt. Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs haben den Historischen Bienengarten angelegt, in dem es jetzt summt und brummt. Es ist ein erster Schritt, um das Gelände am Schloss wieder attraktiver zu machen - für auswärtige Besucher, aber vor allem auch für die Illertisser.

