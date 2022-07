Illertissen

18:00 Uhr

Jeder Vierte fährt hier zu schnell: Das ist Illertissens gefährlichste Straße

Lokal Die kommunale Verkehrsüberwachung hat im vergangenen Jahr mehr Temposünder erwischt. Woran das liegt und wo besonders viele Strafzettel geschrieben wurden.

Von Rebekka Jakob

Inzwischen gehört er in Illertissen zum gewohnten Anblick: Der Blitzer-Anhänger der kommunalen Verkehrsüberwachung taucht immer wieder am Straßenrand im Stadtgebiet auf. Seine abschreckende Wirkung verfehlt der teilstationäre Blitzer nicht. "Die Leute kennen ihn mittlerweile und passen auf", sagt Martina Matzner. Die Leiterin der Verkehrsüberwachung gab dem Stadtrat Einblicke in die Ergebnisse des vergangenen Jahres. Dabei hat sie auch Illertissens gefährlichste Straße im Blick.

