Handfester Streit bricht auf Heimweg von Party aus

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es in der Nacht zum Samstag im Höhenweg in Jedesheim gekommen. Die Beteiligten waren auf dem Heimweg von der Musikveranstaltung „Sound in Nature“. Laut Polizei wurde ein 20-Jähriger von einem Mann gegen den Hals geschlagen und leicht verletzt. Der 20-Jährige verlor seine Kopfhörer (Ear Pods), welche der Unbekannte einsteckte und mitnahm. Der Täter verließ die Örtlichkeit mit weiteren männlichen Personen in einem älteren, silberfarbenen Audi A3 mit ILL-Kennzeichen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Diebstahls seitens der Polizei ermittelt. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0, zu melden. (AZ)

