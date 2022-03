Illertissen-Jedesheim

vor 52 Min.

Unfall bei Jedesheim: Lastwagen und Auto stoßen zusammen

Plus Ein Unfall hat sich am Mittwochvormittag bei Jedesheim ereignet. Warum kracht es dort am Autobahnzubringer so häufig?

Von Wilhelm Schmid

Wieder einmal gekracht hat es bei Jedesheim an der oberen Abzweigung des Autobahnzubringers St2018 in Richtung der darunter liegenden Staatsstraße 2031 (zwischen Illertissen und Altenstadt). Am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr wollte der Fahrer eines von der Autobahn kommenden Lastzuges nach links zur St2031 hinunter abbiegen. Dabei kam ihm von Dietenheim her ein Auto entgegen, das geradeaus weiterfahren wollte. So kam es zum Zusammenstoß, der laut Polizei glücklicherweise ohne Verletzte blieb. Eine schwangere Frau, die im Auto saß, wurde vorsichtshalber vom Rettungsdienst untersucht. Immer mehr stellt sich heraus, dass der Bau der neuen Ampelanlage vor wenigen Monaten kaum eine Verbesserung der Verkehrssituation brachte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen