Jugendliche aus Illertissen tauschen sich mit Partnerstädten aus

Reichlich Action in der Bretagne und neue Freundschaften beim Besuch aus Loket in Illertissen gab es diesen Sommer zu erleben.

Jugendliche aus Illertissen haben in den vergangenen Wochen den Austausch mit den Partnerstädten Carnac in der Bretagne und Loket in Tschechien gepflegt. In der französischen Partnerstadt stand ein Besuch aus Schwaben an, die jungen Freundinnen und Freunde aus Loket reisten für einige Tage nach Illertissen.

Eine ereignisreiche Woche verbrachten die Jugendlichen aus Illertissen an der französischen Atlantikküste. Jeder Tag war gefüllt mit abwechslungsreichem Programm und reichlich Action für die 21 jungen Leute, die alle bei Gastfamilien unterkamen. Segeln am Yachtclub, ein Ausflug zur Insel Hoedic mit den Familien, Besuch von La Trinité sur Mer und dort die Besichtigung eines Rettungsschiffs, eine Segway-Tour, Wattfischen am Strand von Biren, Besuch einer Austernzucht, Strandsegeln am Strand von Kérhilio bei Erdeven – die Jugendlichen konnten gemeinsam viel erleben und sehen. Geselligkeit kam natürlich auch nicht zu kurz und bei gemeinsamen Essen oder beim Bowling konnten sich die jungen Leute austauschen und Freundschaften vertieft werden.

Bürgermeister aus Illertissen und Loket begrüßen gemeinsam die Jugendlichen

Im September kamen 15 Jugendliche aus der Partnerstadt Loket in Illertissen an und wurden in der Schranne von den beiden Bürgermeistern, Jürgen Eisen aus Illertissen und Zdeněk Bednář aus Loket, gemeinsam mit den deutschen Schülern der 9a von der Johannes von La Salle-Realschule begrüßt. Die Schüler der Realschule waren bereits im vergangenen Schuljahr zu Gast in Loket gewesen. Beide Bürgermeister betonten, wie wichtig die Jugend für die Städtepartnerschaft zwischen Loket und Illertissen ist, um zwischen den Städten Brücken zu schlagen und Freundschaften zu knüpfen. Auch beide Präsidentinnen der jeweiligen Freundeskreise, Susanne Asam für den deutschen Freundeskreis und Jana Motlíková für den Freundeskreis aus Loket, ließen es sich nicht nehmen, die Jugendlichen zu begrüßen.

Jugendliche aus Illertissen und Loket haben gemeinsam einen Baum gepflanzt. Foto: Mancini, Stadt Illertissen

Nach einer Kräftigung besuchten die jungen Leute aus Loket und Illertissen das Bayerische Bienenmuseum sowie das Museum Illertissen. Nach dem Besuch im Vöhlinschloss ging es anschließend mit dem Bus nach Roggenburg ins Bildungszentrum. Hier erleben die rund 44 deutschen und tschechischen Jugendlichen gemeinsam ein buntes Programm bei den „Ökologietagen“. Am Tag der Abfahrt pflanzten die Jugendlichen noch gemeinsam in der Schlossallee einen Freundschaftsbaum. Christian Haller vom Bauhofteam hatte eine Winterlinde zum Pflanzen vorbereitet und die Jugendlichen durften gemeinsam mit ihm den Baum professionell in die Erde setzen. Der Baum steht sinnbildlich für die Freundschaften, die während dieser gemeinsam verbrachten Zeit des Jugendaustausches unter den jungen Leuten entstehen konnten. (AZ)