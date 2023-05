Illertissen

Kämmerer verabschiedet sich mit erfreulichen Zahlen

Plus Markus Weiß hat seinen letzten Auftritt im Stadtrat Illertissen. Für seinen Nachfolger hat der künftige Kämmerer der Stadt Memmingen einiges vorbereitet.

Von Rebekka Jakob

Mit herzlichem Applaus hat der Stadtrat Illertissen Markus Weiß verabschiedet. Das lag nicht nur an den glänzenden Ergebnissen für 2022, die der scheidende Kämmerer in seiner letzten öffentlichen Sitzung präsentiert hat. Das Gremium, soviel war an diesem Abend klar, lässt den erfahrenen Finanzexperten nur ungern an seine Position in Memmingen ziehen.

Im Allgäu fängt Markus Weiß nach 30 Jahren bei der Stadtverwaltung Illertissen als neuer Stadtkämmerer an. Zuvor legte er seine letzte Jahresrechnung für Illertissen vor. 2022 sei sehr erfolgreich gewesen, zog Weiß Bilanz. "Vor allem bei der Gewerbesteuer, aber auch bei der Einkommenssteuer haben wir mehr Einnahmen verbucht als erwartet." Zudem sind fast alle Ausgaben im Verwaltungshaushalt unter den Ansätzen, geblieben.

