Warum Kathrin Grimm aus dem Jugendhaus in den Adler wechselte

Sobald die gastliche Beleuchtung im sanierten Adlergebäude in Illertissen durch die Fenster schimmert, zieht das die Blicke der Vorübergehenden an. Wenn dann Kathrin Grimm als neue Quartiersmanagerin die Türe öffnet, treffen die Menschen auf ein bekanntes Gesicht. Die frühere Stadtjugendpflegerin hat zum 1. Oktober gewissermaßen die Abteilung gewechselt. Aber nicht das, was ihre Arbeit ausmacht.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kathrin Grimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis