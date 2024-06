Knapp 1500 Euro Sachschaden: Autoscheibe in Illertissen eingeschlagen

Freitagnachmittag schlagen Unbekannte die Scheibe eines parkenden Autos in Illertissen ein. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Ein parkendes Auto ist am Freitag zwischen 16.45 Uhr und 19.05 Uhr auf einem Parkplatz in der Gottfried-Hart-Straße in Illertissen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die hintere rechte Scheibe des Autos eingeschlagen.

Eingeschlagene Scheibe in Illertissen sorgt für etwa 1500 Euro Sachschaden

Die Polizei Illertissen schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1500 Euro und bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich persönlich oder unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)