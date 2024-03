Kollision auf Kreuzung zwischen Illertissen und Bellenberg

Zwei Autofahrerinnen werden bei einem Zusammenstoß auf Höhe von Betlinshausen leicht verletzt. An der Stelle kommt es immer wieder zu Unfällen.

Diese Kreuzung zwischen Illertissen und Bellenberg stellt einen Gefahrenstelle dar: Dort, wo die Pionierstraße aus dem Gewerbegebiet und die aus Betlinshausen kommende St.-Johannes-Straße in die Staatsstraße 2031 einmünden, hat es am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr wieder gekracht.

Der Berufsverkehr sollte möglichst nicht lange behindert werden

Beim Versuch, von Betlinshausen her in die Staatsstraße einzufahren, übersah eine Autofahrerin ein von Illertissen her kommendes Fahrzeug, an dessen Steuer ebenfalls eine Frau saß. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und danach vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von der Feuerwehr Illertissen gleich nach der polizeilichen Unfallaufnahme auf den seitlichen Radweg hinausgeschoben, um den Berufsverkehr nicht länger als unbedingt nötig zu behindern. Die Schadenshöhe dürfte sich im oberen vierstelligen Eurobereich bewegen. (wis)

