Konrad Krön gibt jetzt in Illertissen den Takt vor

Plus Die Stadtkapelle Illertissen hat einen neuen Dirigenten. Der erste große Auftritt steht bereits nach Pfingsten an.

Mit der letzten Probe im Monat Mai begann für die Stadtkapelle Illertissen eine neue Ära: Erstmals leitete der neue Dirigent Konrad Krön das Blasorchester. Er hatte zu diesem besonderen Auftakt den Konzertmarsch „Arsenal“ von Jan van der Roost auflegen lassen und zeigte sich danach durchaus zufrieden mit dem, was er zu hören bekommen hatte.

Nach einem umfangreichen Bewerbungsverfahren hatte Krön bei den Aktiven und dem Vorstand beim Probedirigieren und im Vorstellungsgespräch unter einer Reihe von Bewerberinnen und Bewerbern den besten Eindruck hinterlassen, sodass er nun den Taktstock des ebenso traditions- wie erfolgreichen Blasorchesters übernommen hat. Wie berichtet, hatte sich der bisherige musikalische Leiter Stefan Tarkövi beim Osterkonzert aus Illertissen verabschiedet.