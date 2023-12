Lastwagen mit plattem Reifen auf der A7 unterwegs

Lkw-Fahrer erheben Vorwürfe: Der Unternehmer verbiete notwendige Reparaturen an den Lastwagen und verweigere ihnen, dass sie ihre Familien besuchen dürfen.

Bei der Kontrolle eines Lastwagens hat die Autobahnpolizei Memmingen am Donnerstagvormittag gleich mehrere Verstöße festgestellt. Zum einen hielt sich der Unternehmer nicht an die Fristen zur Sicherung der Daten aus dem digitalen Fahrtenschreiber. Beide Fahrer verstießen laut Polizeibericht gegen die Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten.

Zum anderen seien die Reifen an der Hinterachse des osteuropäischen Lastwagens so stark beschädigt gewesen, dass der Gefahrguttrupp der Autobahnpolizei Memmingen die Weiterfahrt vor Ort untersagte. Ein Reifen war demnach komplett luftleer, ein anderer Reifen war so stark beschädigt, dass sich bereits große Blasen gebildet hatten. Der Unternehmer habe sich laut den Fahrern geweigert, die notwendigen Reparaturen durchführen zu lassen.

Der Lkw-Unternehmer muss Strafe in vierstelligem Bereich bezahlen

Auch beklagten die Fahrer gegenüber der Polizei, seit mehr als 60 Tagen nicht mehr zu Hause gewesen zu sein. Die Polizei informiert, dass die gesetzlichen Vorschriften vorsehen, dass ausländische Lkw-Fahrer nach spätestens vier Wochen in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Die Kontrolleure erhoben eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich gegen das Unternehmen und gaben die Anzeigen an das Bundesamt für Logistik und Mobilität weiter. (AZ)