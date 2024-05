Lastwagenfahrer lenkt überladenen Sattelzug barfuß

Beim Wiegen des Fahrzeugs bestätigt sich der Verdacht der Polizei. Ein weiteres Lkw wird auf der A7 bei Illertissen kontrolliert – und darf nicht weiterfahren.

Bei einer Verkehrskontrolle ist der Polizei am frühen Montagabend ein Sattelzug auf der Illertissener Straße in Jedesheim aufgefallen, der dem äußeren Anschein nach zu viel Holz geladen. Beim Wiegen bestätigte sich der Verdacht. Auch bei einer weiteren Kontrolle wurde ein Verstoß aufgedeckt.

Kontrollen der Polizei auf der A7 bei Illertissen und in Jedesheim

Der Holztransporter mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40 Tonnen war um 30 Prozent überladen. Demnach wurden 12 Tonnen mehr als erlaubt transportiert. Zudem trug der 27-jährige Fahrer des Sattelzuges kein festes Schuhwerk. Vielmehr lenkte er sein Gespann barfuß. Ihn, aber auch die Transportfirma, erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Die Weiterfahrt des Holztransporters untersagte die Polizei.

Bereits am Montagvormittag kontrollierten Beamte des Gefahrguttrupps auf dem Parkplatz Tannengarten-West an der A7 einen Kleintransporter mit bosnisch-herzegowinischer Zulassung. Dabei stellten sie fest, dass die Abgasnachbereitungsanlage nicht funktionierte. Daraufhin untersagten sie dem 29-Jährigen die Weiterfahrt bis zur Behebung des Mangels und erhoben von seiner Firma eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Anzeige nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz leitet die Polizei an das Landratsamt Neu-Ulm zur weiteren Sachbehandlung weiter. (AZ)