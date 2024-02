Illertissen

vor 2 Min.

Mal mehr Fördergeld als gedacht, mal zu wenig: So steht es um die Radweg-Pläne

Plus Zu einem wichtigen Vorhaben in Illertissen gibt es gute Nachrichten, eines geht zumindest stückweise voran. Doch das Herzstück bei den Planungen muss warten.

Von Sebastian Mayr

Monatelang wurde zwischen Illertissen und Unterroth gebaut, noch vor dem Jahreswechsel wurde der Radweg zwischen beiden Orten fertiggestellt. Mehr Sicherheit und bessere Möglichkeiten für den Radverkehr will die Stadt auch an anderen Stellen schaffen, Illertissen will fahrradfreundlicher werden. Eine gefragte Route soll in diesem Jahr zumindest in Teilen fertiggestellt werden, das Herzstück der Planungen stellt die Bauverwaltung dagegen zunächst zurück. Bei einem weiteren Vorhaben kommt Illertissen unerwartet günstig davon.

Ein ausgetretener Trampelpfad neben der Unterrother Straße zeigte jahrelang, wie groß der Bedarf nach einer vernünftigen Geh- und Radverbindung Richtung Gewerbegebiet Leitschäcker an der Autobahnausfahrt war. Dieser Bedarf ist gedeckt, die Lücke im Radweg nach Unterroth ist wie ersehnt geschlossen. Auf anderen Routen sieht die Stadt noch Luft nach oben, etwa zum Schulzentrum und von der Vöhlinstraße aus in Richtung Norden.

