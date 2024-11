Mann von falscher Trading-Plattform betrogen

Ein älterer Herr aus Illertissen ist vermutlich auf einen Anlagebetrüger hereingefallen. Wie die Polizei berichtet, erstattete der Senior am Montag eine Anzeige, nachdem er zuvor eine fünfstellige Summe auf einer vermeintlichen Trading-Plattform investiert hatte. Dort sei ihm ein Gewinn in vielfacher Höhe seiner Investition in Aussicht gestellt worden. Die Betrüger verlangten laut Polizeibericht schließlich eine niedrige sechsstellige Summe, um angeblich den Gewinn auszahlen zu können. Der Mann überwies das Geld. Als anschließend der Kontakt zum angeblichen Finanzberater abriss, wurde er misstrauisch und meldete den Betrug bei der Polizei, die die Ermittlungen einleitete. (AZ)

