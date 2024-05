Mann mit Maske auf Spielplatz gesichtet: Wer kann Hinweise geben?

Zwei Mädchen rufen wegen eines verdächtigen Mannes, der sich am Weiher in Illertissen aufhielt, die Polizei. Eine Frau bestätigt, ihn auch gesehen zu haben.

Was hat ein Mann mit einer Schlupfmaske über dem Kopf am Sonntagabend auf dem Spielplatz am Illertisser Weiher gemacht? Dieser Frage geht die Polizei nach einem Anruf von zwei Mädchen nach. Die beiden Achtjährigen machten nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 19 Uhr auf dem Spielplatz eine verdächtige Beobachtung. Ein Mann hielt sich demnach dort auf und trug eine Schlupfmaske über dem Kopf. Warum er diese auf hatte, ist bislang unklar.

Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche, fand den Mann aber nicht

Dem Polizeibericht zufolge sprachen die beiden Mädchen nicht mit dem Mann, stattdessen verständigten sie über den Notruf die Polizei. Danach liefen sie nach Hause. Eine Polizeistreife machte sich auf die Suche nach dem Mann, konnte ihn am Weiher aber nicht mehr antreffen. Eine anwesende Frau bestätigte gegenüber den Beamten, dass sich ein Mann mit Maske über dem Kopf auf dem Spielplatz aufgehalten hatte. Eine genauere Beschreibung des Verdächtigen konnte die Zeugin jedoch nicht abgeben.

Falls jemand Angaben zu dem Mann machen kann oder selbst Zeugin oder Zeuge des Vorfalls wurde, so bittet die Polizeiinspektion Illertissen um Kontaktaufnahme. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 07303/9651-0 erreichbar. (AZ)