Markttage am Wochenende: In Illertissen ist wieder Gartenzeit

Die Illertisser Gartentage und Kraut und Krempel locken wieder gemeinsam Gartenfreunde in die Stadt und auf die Jungviehweide. Das ist dieses Jahr dort geboten.

Ein Herbst zum Genießen soll es werden in der Region um Illertissen - das versprechen die Genusswochen der ILE-Region, deren Programm kürzlich vorgestellt wurde. Den Auftakt dazu macht das kommende Wochenende mit dem Kraut- und Rübenmarkt in der Innenstadt von Illertissen und den Illertisser Gartentagen auf der Jungviehweide. Gartenfreunde können hier nach Lust und Laune stöbern - und mit dem kostenlosen Busshuttle zwischen den beiden Standorten hin und her pendeln.

Beim Kraut- und Rübenmarkt auf dem Schrannenplatz am Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, werden zwischen 10 und 17 Uhr die unterschiedlichsten Waren rund um das Thema Garten und Kunst angeboten. In der Historischen Schranne findet zugleich wieder der Bücherflohmarkt vom Lions Club Illertissen statt, parallel gibt es einen Kofferflohmarkt, der das ein oder andere Schnäppchen verspricht. Die städtischen Vereine kümmern sich um Speisen und Getränke.

Das ist bei den Gartentagen in Illertissen alles geboten

Zur selben Zeit sind auf dem Gelände von Staudengärtnerei Gaißmayer und Museum der Gartenkultur etwa 90 Anbieter rund um das Thema Garten, Pflanzen und Natur vertreten. Am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr gibt es neben den Verkaufsständen noch mehr Angebote. Vorträge von Experten befassen sich mit den Themen wie "Zukunftsbäume braucht das Land", "Raum ist selbst im kleinsten Garten", "Gesunder Boden, gesunde Pflanzen - wie geht das?", "Chili-Vielfalt", und Naturnahe Gartengestaltung. Außerdem gibt es Aktionen an den Ständen, verschiedene Familienaktionen und Floristik-Vorführungen. Die musikalische Unterhaltung übernehmen Doppelter Binokel, Luca mit Acoustic-Pop, die Musikkapelle Gannertshofen sowie Willi Ries mit Pickin Country-Rock.

Das Forstrevier Illertissen präsentiert sich am Waldpavillon am Kundenparkplatz. Dort finden Rundgänge durch den Illertisser Baum- und Kunstpfad stat. Zudem können dort Fledermauskästen gebaut werden. Führungen durch die Staudengärtnerei, die Museumsgärten und das Museum der Gartenkultur sowie die aktuelle Ausstellung "Was? -Aus Pflanzen - Überraschende Werkstoffe aus der Natur" im Museum runden das Programm ab. (AZ, rjk)