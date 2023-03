Mutter und siebenjähriges Kind haben Unfall auf A7

Eine 33-Jährige verliert bei Regen auf der A7 bei Illertissen die Kontrolle über ihr Auto. Für sie und ihr siebenjähriges Kind geht der Unfall glimpflich aus.

Eine Mutter ist in der Nacht zum Mittwoch mit ihrem Kind im Auto offenbar zu schnell auf der A7 unterwegs gewesen und hat deswegen einen Unfall gebaut. Die 33-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei zu schnell bei Regen und einsetzendem Schneefall und knallte daraufhin um circa 1.45 Uhr gegen die Leitplanke zwischen Altenstadt und Illertissen. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Ende des dreispurigen Anstiegs etwa zwei Kilometer nach der Einfahrt Altenstadt in Richtung Norden.

Die 33-jährige Fahrerin verlor laut Polizei die Kontrolle über ihr Auto und prallte mehrfach gegen die rechte Leitplanke. Das Fahrzeug blieb schließlich auf der Standspur stehen, die komplette Front wurde bei dem Unfall beschädigt. Die Fahrerin und ihr siebenjähriges Kind blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr Altenstadt sicherte den Unfallort ab und räumte auf, die Feuerwehr Illertissen erstellte eine Vorwarnung. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht, da die wenigen vorbeikommenden Fahrzeuge links an der Unfallstelle vorbeifahren konnten. Den Totalschaden am Auto schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro, hinzu kommen noch 1200 Euro für den Schaden an den Leitplanken.