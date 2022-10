Illertissen

Nautilla schränkt die Öffnungszeiten wieder ein

Plus An vier Tagen in der Woche öffnet das Freizeitbad in Illertissen erst am Mittag. Was das für Schulsport und Kinderkurse bedeutet - und warum sich Saunafans trotzdem freuen dürfen.

Von Rebekka Jakob

Gerade erst feiert das Nautilla seinen 30. Geburtstag - doch personell ist die Illertisser Einrichtung weiter vom Pech verfolgt. Bereits im Sommer mussten die Öffnungszeiten stark eingeschränkt werden. Jetzt stehen ab November wieder Einschränkungen ins Haus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

