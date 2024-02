Illertissen/Nersingen

Deutsche Glasfaser stellt Bauanträge in Illertissen – doch der Zeitplan bleibt vage

In Illertissen findet man hin und wieder in Gärten diese Schildchen, die das Unternehmen Deutsche Glasfaser an Kundinnen und Kunden verteilt hat.

Plus Während in Nersingen eine Grundsatzfrage offen bleibt, scheinen aktuelle Anfragen auf einen baldigen Ausbau in Illertissen hinzudeuten. Ist es wirklich so?

Von Sebastian Mayr

Dem ersten Anschein nach ist es eine Rolle rückwärts in Illertissen – aber nur dem ersten Anschein nach. Gut eine Woche nach der Nachricht an die Kundinnen und Kunden, der Leitungsausbau in Illertissen werde mit offenen Folgen geprüft, hat sich das Unternehmen Deutsche Glasfaser an die Stadt gewandt. "Wir haben eine Reihe von Anträgen zur Straßenöffnung bekommen", berichtet Bürgermeister Jürgen Eisen. Dass der Ausbau nun doch zeitnah beginnt, bedeutet das aber nicht. Andernorts bleibt sogar eine Grundsatzfrage bis auf Weiteres unbeantwortet.

Eisen kündigt Gespräche mit dem Unternehmen an: "Wir wollen keine tausend Baustellen, es sollen nicht alle Straßen gleichzeitig aufgerissen werden." Man wolle einen Zeitplan erarbeiten, welcher Abschnitt wann an der Reihe ist. Eigentlich hätten die Arbeiten bereits vor dem Jahreswechsel beginnen sollen, doch da fehlten offenbar die Baufirmen. Eisen macht deutlich, dass nicht jedes Bauunternehmen infrage komme. Es sei wichtig, dass Straßen und Gehwege danach im gleichen Zustand sind wie zuvor. "Wir lassen nicht jeden in Illertissen arbeiten, das haben wir auch von Anfang an so gesagt", so Eisen. Doch nach Unternehmensangaben bedeuten die Bauanträge nicht, dass sich die befürchtete Verzögerung erledigt hat.

