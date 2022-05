Ölunfall am Illerkanal zwischen Illertissen und Au

Unterhalb des Kraftwerks zwischen Illertissen und Au ist am Mittwoch Öl ins Wasser gelangt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Am Illerkanal zwischen Illertissen und Au ist es am Mittwochmorgen zu einer kleinen Ölverschmutzung auf der Wasseroberfläche gekommen. Grund war ein technischer Defekt im Turbinenhaus des Kraftwerks der Unteren Iller AG. Um jede Umweltgefahr auszuschließen, zog die Feuerwehr Illertissen von einem Boot aus eine schwimmende Ölsperre ein, die auch letzte Ölreste auffangen sollte und noch eine gewisse Zeit auf dem Wasser liegen bleibt. Damit entstand so gut wie kein Schaden. (wis)