Illertissen

vor 32 Min.

Orgelspiel macht einen Stummfilm über das Leiden Jesu noch dramatischer

Stadtpfarrer Andreas Specker, Hausherr in St. Martin in Illertissen, gab vorab eine Einführung in den Stummfilm "Der Galiläer".

Plus Wolfram Seitz vertont in der Illertisser Stadtpfarrkirche „Der Galiläer“, einen Stummfilm von 1921. Dieser lässt es nicht an nahegehenden Szenen fehlen.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Ziemlich laut ist es am Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Illertissen zugegangen. Dort wurde der Stummfilm „Der Galiläer“ in der Originalversion von 1921 vorgeführt. Für die dramatischen Passagen zog Wolfram Seitz an der Jann-Orgel alle Register. Pfarrer Andreas Specker war in die Rolle des Filmtechnikers geschlüpft, die Leinwand kam von der Stadt Illertissen und Seitz hatte die Rechte erworben, um den Streifen live vertonen zu können. Etwa 100 Besucherinnen und Besucher waren gekommen und zeigten sich am Ende ergriffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen