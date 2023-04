Illertissen

Osterkonzert in Illertissen wird zum Zapfenstreich für Stefan Tarkövi

Plus Beim Osterkonzert der Stadtkapelle Illertissen verabschiedet sich der erfolgreiche Dirigent Stefan Tarkövi. Ein anderer Mann ist künftig auch nicht mehr dabei.

Von Regina Langhans

Das traditionelle Osterkonzert der Stadtkapelle Illertissen hat wieder durch Erfolge geglänzt, die jedoch auch ein Abschiednehmen bedeuten. So gab es in der nicht ganz ausverkauften Vöhlinhalle neben tollen solistischen Leistungen durch alle Register einschließlich Percussiongruppe und perfektem Ensemblespiel auch würdigende Worte. Denn nach sechseinhalb Jahren scheidet Dirigent Stefan Tarkövi aus.

Mit ihm hat die Stadtkapelle in vier Jahren – die Corona-Pause dazugezählt – die Oberstufe erreicht und das Projekt Masterkonzert umgesetzt. Es stand in Verbindung mit Tarkövis akademischem Dirigentenabschluss. Aber auch Wilhelm Schmid setzte am Ostersonntag einen Schlussstrich unter seine 1984 begonnene Moderation bei der Stadtkapelle.

